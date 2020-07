Lecce, differenziato per Falco, Farias, Meccariello e Calderoni (Di giovedì 16 luglio 2020) Lecce - Nel pomeriggio di oggi il Lecce è tornato ad allenarsi all'Acaya Golf Resort & SPA, in preparazione del prossimo impegno di campionato, contro il Genoa , in programma domenica 19 luglio alle ... Leggi su corrieredellosport

LECCE - Nel pomeriggio di oggi il Lecce è tornato ad allenarsi all'Acaya Golf Resort & SPA, in preparazione del prossimo impegno di campionato, contro il Genoa, in programma domenica 19 luglio alle 19 ...

Lecce-Fiorentina, si arrende anche Liverani “Non sono amareggiato, sono realista”. Lapadula allenamenti a fine gara

C’è poco da fare, quando le assenze pesano e in panchina non ci sono tutti i rincalzi, c’è poco anche da spiegare. Il Lecce si piega al cospetto di una Fiorentina bene organizzata, forte nelle riparte ...

