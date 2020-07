Latina, la Squadra Mobile maschera traffico di sostanze stupefacenti (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel pomeriggio odierno i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto S. C. del ‘75 e O. S. A. del ’94 responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le attività hanno avuto inizio già dalla mattina quando, nel corso di un’operazione di Polizia Giudiziaria finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente, gli agenti, a bordo di tre distinte autovetture “civetta”, incrociavano, nei pressi del parcheggio di pertinenza della stazione ferroviaria di Latina, un’autovettura Mercedes classe A, condotta dal noto pregiudicato S. C., conosciuto per i suoi precedenti penali specifici. L’atteggiamento circospetto ha indotto gli investigatori della Squadra Mobile ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta

INTERVISTA al Prof. Aldo Grauso: "Ecco cosa è accaduto a Lazio, Milan e Atalanta: come il COVID ha stravolto il campionato"

Nel mondo del calcio e dello sport in generale non conta solo l’aspetto fisico. Anzi, talvolta questo ricopre un ruolo secondario. È infatti l’aspetto mentale il più delle volte a fare la differenza.

Dalla Gas Sales Bluenergy una maglia speciale per il Prefetto “Ci rivedremo a Latina”

Anche la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha voluto salutare il Prefetto Maurizio Falco che dopo tre anni trascorsi in città lascia l’Emilia per trasferirsi per un nuovo incarico nel Lazio a Latina ...

