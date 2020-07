La quarta vita di D'Alema: ora fa il lobbista (Di giovedì 16 luglio 2020) A 71 anni l'ex premier e segretario del Pd rimane un protagonista nelle relazioni di potere grazie a una serie di amicizie con politici, banchieri e imprenditori. E ora è pronto per lui un nuovo incarico da lobbista per Ernst&Young, colosso della consulenza Usa.Con Massimo D'Alema, a Palazzo Chigi c'era «l'unica merchant bank dove non si parla inglese», scolpì l'avvocato Guido Rossi dopo la sua inopportuna benedizione alla scalata Telecom di Roberto Colaninno. Ventun anni dopo, il primo e unico esponente del Pci ad aver fatto il premier, non solo ha imparato l'inglese, ma lo esercita ai massimi livelli con Ernst&Young, uno dei «Big four» della revisione e della consulenza mondiali, insieme a Kpmg, Deloitte e PricewaterhouseCoopers. Prima politico, poi velista, quindi produttore di vino e ora, a 71 anni, ecco ... Leggi su panorama

blxckapollo : RT @believeinmusic_: Quarta volta che trovo in tl il video del serpente che esce dal water e penso non farò mai più pipì in vita mia - believeinmusic_ : Quarta volta che trovo in tl il video del serpente che esce dal water e penso non farò mai più pipì in vita mia - cryxhz : RT @gliocchiblu1: Sto recuperando la quarta stagione di las chicas del cable. Qui per dire team Carlos tutta la vita ???? - Ecodallecitta : #Mobilià #UrbanAward @Antonio_Decaro (#Anci): 'Credo che la sostenibilità sia un obiettivo da coltivare a maggior r… - Klau662 : @giampdisan Ma se non vinci mai nella vita , ci sarà un motivo no ? A parte le promozioni dalla quinta alla quarta categoria -

Ultime Notizie dalla rete : quarta vita Roma, la quarta vita di Cristante: col Verona ancora da difensore la Repubblica Inter, Borja il "testardo" ha convinto anche Conte: c'è aria di rinnovo

Guardare la gara col Torino e pensare a Lugano, ma anche al Real. Vent’anni fa. Quando Borja faceva il trequartista e creava. "Non c’è storia, quando sei vicino alla porta ti diverti di più". Oggi è t ...

Dolce & Gabbana presenta una deliziosa capsule collection di look coordinati per mamma e figlia in esclusiva per mytheresa.com

I look per mamma e figlia firmati Dolce&Gabbana in esclusiva su mytheresa.com Prosegue inarrestabile la tendenza del mini me ovvero look coordinati per mamma e figlia. Amatissimi anche dalle star, que ...

Guardare la gara col Torino e pensare a Lugano, ma anche al Real. Vent’anni fa. Quando Borja faceva il trequartista e creava. "Non c’è storia, quando sei vicino alla porta ti diverti di più". Oggi è t ...I look per mamma e figlia firmati Dolce&Gabbana in esclusiva su mytheresa.com Prosegue inarrestabile la tendenza del mini me ovvero look coordinati per mamma e figlia. Amatissimi anche dalle star, que ...