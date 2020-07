«L’89% di ‘morti per’ Covid. L’11% ‘con Covid’» (Di giovedì 16 luglio 2020) Fin dall’inizio della pandemia si è evidenziata una differenziazione tra due concetti che non sono solamente dialettici: i morti per Covid e i morti con Covid. Nel primo caso si fa riferimento a tutti quei casi di decesso che hanno avuto come causa principale l’infezione da Coronavirus; nel secondo, invece, si parla delle vittime che sono risultate positive ai tamponi SARS-CoV-2 ma hanno perso la vita a causa di altre patologie. L’ultimo rapporto Istat-Iss (Istituto Superiore di Sanità) ha evidenziato proprio questa differenziazione. LEGGI ANCHE > L’Inps dice che la Protezione Civile è poco attendibile: «I morti per Covid-19 sono 20mila in più» Il rapporto è stato stilato in base ai dati provenienti dall’Istituto Superiore di Sanità. Si tratta, ... Leggi su giornalettismo

