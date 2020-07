Imbattibile bundle Unieuro Apple Watch Series 3 e AirPods Classic, il prezzo (Di giovedì 16 luglio 2020) Le offerte Unieuro sono sempre molto interessanti, ma questa potrebbe addirittura convincervi al primo colpo. Stiamo parlando del bundle che vi permette di mettere le mani su Apple Watch Series 3 + AirPods Classic al prezzo di 259 euro. L'iniziativa promozionale prevede che chiunque acquisti un Apple Watch Series 3 da 42 mm riceverà in omaggio le cuffie AirPods Classic (modello 2019). Per finalizzare lo shopping bisognerà aggiungere al carrello lo smartWatch per poi vedersi comparire gli auricolari direttamente nel riepilogo, a costo zero. La promozione Unieuro relativa al bundle ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Imbattibile bundle Imbattibile bundle Unieuro Apple Watch Series 3 e AirPods Classic, il prezzo OptiMagazine