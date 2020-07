Il Flamengo vince il campionato carioca: Fluminense battuto (Di giovedì 16 luglio 2020) RIO DE JANEIRO, Brasile, - Vittoria all'andata per 2-1, successo al ritorno per 1-0. Il Flamengo ha vinto il titolo carioca, il 36° della sua storia, piegando il Fluminense nella doppia finale, l'... Leggi su corrieredellosport

Il Flamengo si è laureato campione dello stato di Rio per la seconda volta consecutiva, la trentaseiesima nella sua storia. In finale a cedere il passo è stato il Fluminense, che dopo essere stato sco ...La Fluminense ha conquistato la Coppa Rio. In un Maracanà a porte chiuse, la squadra di Odai Hellmann si è aggiudicata il primo trofeo brasiliano post-lockdown, seconda fase del campionato, sconfiggen ...