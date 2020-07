Giulia De Lellis rischia denuncia per truffa: gli orafi di Valenza insorgono (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo aver sponsorizzato bracciali il cui ricavato sarebbe dovuto andare in favore degli orafi di Valenza, cosa che non è successa, Giulia De Lellis rischia la denuncia per truffa Fonte foto: Getty ImagesProblemi per l’influencer Giulia De Lellis. La fidanzata di Andrea Damante aveva promosso la vendita di alcuni bracciali, il cui ricavato sarebbe stato interamente devoluto agli orafi Valenzani, una categoria particolarmente colpita dalle ripercussioni economiche in seguito all’epidemia di Coronavirus. Ora, la presidente del consorzio di Valenza Barbara Rizzi minaccia di denunciare la showgirl, avendo anche l’appoggio degli ... Leggi su chenews

Notiziedi_it : Giulia De Lellis rischia una denuncia per truffa? Ecco perché e cosa sta accadendo - Novella_2000 : Giulia De Lellis rischia una denuncia per truffa? Ecco perché e cosa sta accadendo - IsaeChia : #GiuliaDeLellis scatena l’ira degli orafi di Valenza: “Depositeremo una denuncia per truffa” #gfvip #uominiedonne - olivefritte : Ve l'ho mai detto che ho una foto con Giulia de lellis - blogtivvu : Giulia De Lellis denunciata per truffa? Orafi di Valenza contro influencer -