Fiorentina, Pradè: «Ribery un campione. Gol di Chiesa importante» (Di giovedì 16 luglio 2020) Daniele Pradè ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina dopo la vittoria di Lecce: le parole del direttore sportivo viola Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato della vittoria conquistata contro il Lecce. PRESTAZIONE – «Abbiamo approcciato benissimo alla partita e siamo molto contenti. Ora ci sono ancora cinque partite e noi cercheremo di dare il massimo. Questa annata ci serverà per capire dove dobbiamo migliorare». Ribery – «Non è un campione solo come calciatore, lo è mettendosi a disposizione per i compagni con questa umiltà. Siamo la prima o la seconda squadra più giovane d’Italia nonostante la presenza di Franck. Noi sappiamo il valore di questo gruppo e sono contentissimo per i gol di Ghezzal e ... Leggi su calcionews24

