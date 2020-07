Filippi Bisciglia costretto a intervenire a Temptation Island | Falò pericoloso (Di giovedì 16 luglio 2020) La puntata di Temptation Island di questa sera vedrà il falò di confronto anticipato tra Ciavy e Valeria. Il fidanzato infatti, dopo il netto avvicinamento tra Valeria e il tentatore Alessandro Basciano. La coppia formata da Ciavy e la sua fidanzata ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire se, dopo alcune mancanze di … L'articolo Filippi Bisciglia costretto a intervenire a Temptation Island Falò pericoloso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

hrdcrimar : RT @yleniaindenial: Filippo Bisciglia: cocco di Maria De Filippi, lavora per tre settimane d'estate in un resort in Sardegna, si gode le co… - ashesinthefxll : RT @yleniaindenial: Filippo Bisciglia: cocco di Maria De Filippi, lavora per tre settimane d'estate in un resort in Sardegna, si gode le co… - shellybertozzi : RT @yleniaindenial: Filippo Bisciglia: cocco di Maria De Filippi, lavora per tre settimane d'estate in un resort in Sardegna, si gode le co… - marxbuh : RT @yleniaindenial: Filippo Bisciglia: cocco di Maria De Filippi, lavora per tre settimane d'estate in un resort in Sardegna, si gode le co… - bea_fossati : RT @yleniaindenial: Filippo Bisciglia: cocco di Maria De Filippi, lavora per tre settimane d'estate in un resort in Sardegna, si gode le co… -