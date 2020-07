Federica Nargi bikini rosso fuoco e fisico scolpito nel marmo: «La perfezione, sei una dea! » (Di giovedì 16 luglio 2020) fisico statuario, grazia sublime e sguardo magnetico, stiamo parlando dell’affascinante Federica Nargi. In questo momento si sta godendo una bella vacanza tra le assolate spiagge di Ostuni. Ogni suo scatto è da mozzare il fiato, non ci sorprende che il suo account vanti quasi 4 milioni di followers. Mamma, influencer e modella, Federica Nargi riesce a fare tutto e mantenere un fisico di bronzo. L’influencer si è fatta notare agli inizi degli anni 2000 quando arrivo undicesima al concorso Miss Italia. Un primo passo prima di diventare la velina mora di Striscia la Notizia. Da questo momento la sua carriera ha fatto un salto di qualità tant’è che l’abbiamo vista in diversi programmi televisivi, tra cui anche Colorado. leggi anche ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Federica Nargi lo scatto hot in vacanza ad Ostuni (FOTO) - #Federica #Nargi #scatto #vacanza - Gregnrg : Basta Federica Nargi me sto pe arrende (no, scherzo) - horny_for_celeb : RT @dea_channel: la divina Federica Nargi baciata dal sole ?????????? - fabbianorozzang : RT @dea_channel: la divina Federica Nargi baciata dal sole ?????????? - mikimanuzzi : Federica Nargi è la donna più bella del mondo...e non si discute -