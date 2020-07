Elezioni regionali 2020, Acquaroli: 'Sostegno da 'Noi con l'Italia'' (Di giovedì 16 luglio 2020) 'Anche Noi con l'Italia sostiene la mia candidatura alla presidenza della Regione Marche. Ringrazio particolarmente Maurizio Lupi per l'appoggio e la volonta' di contribuire a scrivere una nuova ... Leggi su anconatoday

fattoquotidiano : Elezioni Regionali, Zingaretti rilancia l’appello di Conte: “Pd e Movimento 5 stelle siano uniti per sconfiggere le… - borghi_claudio : Il @fatequalcosa del giorno mi pare sia il 'non votate lo stato d'emergenza'. Lo stato d'emergenza non è una legge… - matteosalvinimi : La riapertura delle scuole affidata all'amico di Conte, già 'commissario' per le mascherine...... Ha ragione Porro,… - veneziatoday : Veneto, partita la corsa alle elezioni regionali: ecco chi sono i cinque sfidanti di Luca Zaia - valerianom1948 : Elezioni Regionali, Zingaretti rilancia l’appello di Conte: “Pd e Movimento 5 stelle siano uniti per sconfiggere le… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni Regionali, Zingaretti rilancia l’appello di Conte: “Pd e Movimento 5 stelle siano uniti… Il Fatto Quotidiano Tra slogan riforme e referendum

L’emergenza è duplice accanto a quella sanitaria c’è quella economica. Una situazione di estrema difficoltà che il governo sta affrontando con troppi tentennamenti. Si va avanti tra attese, partenze ...

Comunali 2021, il centrodestra "distratto" dalla corsa alla Regione. Ecco i nomi per i municipi

Il nome del candidato sindaco alle elezioni comunali del 2021 non c'è ancora. Un manager lontano dai partiti e rigorosamente romano sarebbe nei desiderata di Matteo Salvini, a quanto dichiara in pubbl ...

L’emergenza è duplice accanto a quella sanitaria c’è quella economica. Una situazione di estrema difficoltà che il governo sta affrontando con troppi tentennamenti. Si va avanti tra attese, partenze ...Il nome del candidato sindaco alle elezioni comunali del 2021 non c'è ancora. Un manager lontano dai partiti e rigorosamente romano sarebbe nei desiderata di Matteo Salvini, a quanto dichiara in pubbl ...