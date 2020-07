Dietrofront sull'uso dei guanti monouso nelle attività commerciali (Di giovedì 16 luglio 2020) Le nuove indicazioni dei governatori sono allegate al dpcm 14 luglio del governo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176, che proroga fino a fine mese le misure di contenimento anti contagio. Nel ... Leggi su italiaoggi

Dietrofront sull'uso dei guanti monouso nelle attività commerciali. Clienti, visitatori, utenti e lavoratori non saranno più obbligati a indossarli visto il rischio «aggiuntivo» che potrebbe derivare ...Kanye West ha deciso di non correre più per la presidenza degli Stati Uniti d’America. Lo riporta The Intelligencer, ma anche gli altri giornali americani avevano segnalato nei giorni passati di non p ...