Contromano in autostrada | donna si schianta contro tir e muore (Di giovedì 16 luglio 2020) Botto tremendo dopo essere entrata contromano in autostrada. Una donna centra in pieno un tir e nell’incidente purtroppo ci rimette la vita. Una donna guida contromano in autostrada e muore, a seguito dell’impatto tra la sua auto ed un camion. Il mezzo pesante proveniva dalla direzione opposta e lo schianto tra i due veicoli è … L'articolo contromano in autostrada donna si schianta contro tir e muore è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

