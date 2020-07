Confermati 30 anni per Dimitri Fricano: sgozzò la fidanzata in vacanza in Sardegna (Di giovedì 16 luglio 2020) Nessuna attenuante per Dimitri Fricano, 32enne che uccise la fidanzata durante una vacanza in Sardegna: per lui la Corte d’assise ha confermato la condanna a 30 anni di carcere. I genitori della vittima: “È giusto che paghi per quello che ha fatto”. Arriva oggi il responso da parte della Corte d’assise d’appello di Sassari, che … L'articolo Confermati 30 anni per Dimitri Fricano: sgozzò la fidanzata in vacanza in Sardegna proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

