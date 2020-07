Camerieri, fattorini, operatori sanitari: un esercito di italiani che lavora a 4 euro l’ora (Di giovedì 16 luglio 2020) Pagati poco, pochissimo, sfruttati e costretti a convivere con situazioni di precarietà pressoché infinita. Senza tutele e senza poter contare sugli ammortizzatori sociali, ai quali non hanno accesso. C’è un esercito intero, nell’Italia del 2020, che si muove nell’ombra, costretto a fare i conti con uno stipendio da fame: 4 euro l’ora, quelli che finiscono in tasca di tanti Camerieri, operatori di call center, stagionali del turismo, operatori nel settore della sanità e della cultura, assistenti in cucina. Persone che già prima della pandemia facevano fatica ad arrivare alla fine del mese e che ora, con l’emergenza in corso, hanno visto addirittura peggiorare la propria situazione, costretti ad accettare qualsiasi lavoro pur di avere ... Leggi su ilparagone

Assunzioni con contratti fantasiosi e norme aggirate. Un esercito di quattro milioni di sfruttati. Tra loro dodicimila operatori che lottano contro il Covid ROMA. È l’Italia che vive con 4 euro l’ora.

Baby sitter, receptionist, fattorini e facchini Tre mesi negli alberghi del nostro litorale

Le ultime proposte degli Informagiovani della Versilia. Per info e candidature, seguire le indicazioni date in ciascun annuncio oppure contattare il numero 0584 280316 indicando il riferimento dell’of ...

