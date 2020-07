Attivare individuazione rete in Windows 10 e risolvere problemi (Di giovedì 16 luglio 2020) Su Windows 10, il rilevamento della rete è una funzionalità che consente di trovare rapidamente i dispositivi collegati alla rete utilizzando Esplora file (ossia vedendo altri PC collegati alla stessa rete come fossero cartelle del computer utilizzato). Quando la funzione è abilitata, è possibile aprire una qualsiasi cartella e poi espandere la sezione rete sulla colonna di sinistra di Esplora file, è possibile visualizzare tutti dispositivi collegati in rete, compresi router, dischi di rete o altri PC ed ovviamente sfogliare alcune cartelle e file, quelle condivise oppure le stampanti.La funzione di Windows 10 dell'individuazione rete, però, anche se semplicissima da ... Leggi su navigaweb

