Anzio, condannato militare per abusi sulla figlia (Di giovedì 16 luglio 2020) condannato a 9 anni di reclusione un militare di Anzio per aver abusato di sua figlia fin dalla tenera età. La vicenda è andata avanti per un bel po’, fino a quando la bambina ha trovato il coraggio di confidarsi con la propria insegnante. Le indagini portate avanti dal comandante dei caschi bianchi di Anzio, Sergio Ierace, hanno evidenziato un ben costruito piano fatto di solidi alibi che tuttavia non hanno per nulla influito sulla sentenza. Quest’ultima prevede per l’uomo, l’interdizione e la decadenza dalla potestà genitoriale. Maria Concetta Alagna Anzio, condannato militare per abusi sulla figlia su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

