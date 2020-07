Al via ultima fase bando Trust in Life di UBI Banca per Terzo settore (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Giunge all’atto conclusivo il bando “Trust in Life” lanciato nel 2019 da UBI Comunità, la divisione della Banca rivolta alle realtà del Terzo settore e dell’Economia Civile, ANFFAS Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale e CGM – Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale, con il contributo tecnico di FIA – Fondazione Italiana Accenture e il contributo scientifico di CERIF – Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia dell’Università Cattolica. Il bando si colloca nell’ambito dell’iniziativa “Trust in Life per il Durante e Dopo di ... Leggi su quifinanza

fanpage : #Autostrade, Il premier #Conte durissimo: 'Risposta quasi imbarazzante' - sportli26181512 : Bonazzoli, gol e maturità con la Samp: l'enfant prodige è diventato grande: L'attaccante della Samp ha segnato quat… - J3MCARSTAIRS : io sono l'ultima, se questi non se ne vanno via per quando tocca a me?????? - BK63805720 : In PL Sinistra per vincere ballottagio,in 2 settimane ha accaparato10%accantonando i principi UE(corruzione) con tu… - Unavoltanera : RT @S0n_0f_A_beach_: Che gli fai a quest'aria che respiro? L'ultima sigaretta del giorno,co'sta cicca ,volano via pure gli ultimi santi del… -