Uomini e Donne, news: fino a ottobre andrà in onda solo due volte a settimana (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ecco perché fino ad ottobre Uomini e Donne andrà in onda solo due volte a settimana, il giovedì e il venerdì Cambiamenti in vista per la nuova edizione di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. fino al 20 ottobre il programma andrà in onda solo due volte a settimana, a farlo sapere è stato Publitalia con la pubblicazione dei palinsesti televisivi di Canale 5. Il motivo? Il dating show della De Filippi dovrà alternarsi fino a ottobre con Daydreamer – Le ali di un sogno, serie tv turca ... Leggi su nonsolo.tv

