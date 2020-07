Ufficiale: Mondiali 2022 in inverno, dal 21 novembre al 18 dicembre (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mondiali 2022 I prossimi Mondiali di calcio in Qatar sono già nella storia. La Uefa ha infatti ufficializzato le date della 22° edizione del torneo: per la prima volta si giocherà in inverno, dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Quattro gli orari di gioco: ore 13.00 (che sarà anche l’orario della partita inaugurale del 21 novembre), 16.00, 19.00 e 22.00 locali; in Italia, rispettivamente, saranno le 11.00, 14.00, 17.00 e 20.00. La finale del 18 dicembre, invece, si giocherà alle 18.00 (le 16.00 italiane). Una novità nel mondo del pallone che andrà inevitabilmente a stravolgere le stagioni 2021/22 e 2022/23. Anche la TV subirà un importante scombussolamento, con ... Leggi su davidemaggio

Luca_zone : RT @davidemaggio: E' ufficiale: i Mondiali 2022 in inverno. Si terranno dal 21 novembre al 18 dicembre - infoitsport : UFFICIALE - Mondiali del 2022 in Qatar, ecco il programma della competizione: finale il 18 dicembre - infoitsport : Mondiali in Qatar 2022: ufficiale il calendario e gli orari delle gare - infoitsport : UFFICIALE - Qatar 2022, Mondiali (invernali) di calcio: programma, date e stadi dello storico evento - infoitsport : Mondiali 2022 in Qatar: ufficiale il calendario della competizione -