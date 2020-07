Torino Genoa, i convocati di Nicola: ci sono Criscito e Sturaro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Davide Nicola ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro il Torino. L’elenco Davide Nicola ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro il Torino. Ci sono sia Sturaro che Criscito. Portieri: Perin, Ichazo, Marchetti.Difensori: Zapata, Barreca, Criscito, Goldaniga, Biraschi, Masiello, Soumaoro.Centrocampisti: Lerager, Jagiello, Eriksson, Ghiglione, Schone, Sturaro, Cassata, Ankersen, Rovella, Behrami.Attaccanti: Sanabria, Falque, Pandev, Destro, Favilli, Pinamonti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - Portista7PT : RT @TheRonaldoZone: Cristiano Ronaldo's last 18 games in Serie A, this is not normal Sassuolo?? Lazio?? Udinese???? Sampdoria?? Cagliari??… - MassyGrifo : Torino-Genoa | La video intervista pre match -