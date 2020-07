Scoiattolo positivo alla peste bubbonica in Colorado: “Fate attenzione” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mentre si registrano casi di peste bubbonica sugli umani in Mongolia, in Colorado uno Scoiattolo è stato trovato positivo al batterio Yersinia pestis. Siamo nella città di Morrison, contea di Jefferson e secondo Fox News le autorità hanno fatto sapere che si tratta del primo caso di “peste nella contea”. Il batterio responsabile della peste bobbonica può infettare quindi anche gli animali, e non solo i roditori: secondo le autorità del Colorado anche i gatti possono contrarla e nella contea di Jefferson si raccomanda la massima attenzione per via del possibile passaggio dagli animali all’uomo. “I sintomi della peste possono includere l’insorgenza improvvisa di febbre alta, ... Leggi su ilfattoquotidiano

