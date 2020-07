Roccadaspide, trovato in possesso di oltre un chilo di marijuana: arrestato (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In data 14 luglio 2020, personate dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato P.S. di Battipaglia (SA), nel corso di mirate attività finalizzate al contrasto del dilagante fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacenti, ha proceduto all’arresto di M.P., pregiudicato, già sottoposto alla detenzione domiciliare nel Comune di Roccadaspide, dove scontava una pena definitiva per reati della stessa natura commessi nel giugno 2019. Nel corso del controllo e della consequenziale perquisizione personale e domiciliare, venivano sequestrate: una pianta di marijuana in vegetazione; un sacco contenenti foglie, steli e infiorescenze essiccate di sostanza stupefacente del tipo marijuana – per un peso complessivo lordo di Kg 1,150 – ; un bilancino di ... Leggi su anteprima24

