​Recovery fund: Conte, "accordo entro luglio e nessun compromesso al ribasso" (Di mercoledì 15 luglio 2020) AGI - "Riteniamo cruciale che la decisione del Consiglio Ue sia assunta entro luglio e non sia svilita da un compromesso al ribasso", sarebbe "inaccettabile" non solo dal punto di vista economico ma "anche morale". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nell'Aula della Camera, parlando del Recovery fund. "Solo uniti riusciremo a rendere di nuovo l'Europa forte", risposte nazionali "sarebbero anacronistiche, inefficaci", ha osservato il premier, secondo cui: "Il consiglio Ue non può mancare questo obiettivo di portata epocale: rilanciare l'economia europea per disegnare il futuro del nostro continente per i prossimi decenni". "Mai come oggi possiamo affermare che l'Italia ha contribuito in misura decisa a orientare la prospettiva nella quale collocare le riposte che la Ue ... Leggi su agi

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : ​Recovery fund