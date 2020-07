Raffaele Mincione, sequestrati cellulari e tablet del finanziere per l’inchiesta sul palazzo di Londra acquistato dal Vaticano (Di mercoledì 15 luglio 2020) Poche ore dopo il suo arrivo nel lussuoso Hotel de Russie di Roma dove pare sia un habitué, Raffaele Mincione è stato raggiunto dalla polizia su mandato della magistratura vaticana. Gli agenti lo hanno invitato a comparire in commissariato, dove poi è scattato il sequestro dei suoi cellulari e di un tablet. È l’ennesimo colpo di scena nell’inchiesta sul palazzo di Londra acquistato dal Vaticano che lo vede sotto indagine per peculato. Mincione si trovava nella Capitale per risolvere alcune questioni personali. Non appena ha fatto il check-in in albergo, è partito l’alert delle forze dell’ordine. E così, intorno alle 5 e mezza del mattino, quattro volanti della polizia si ... Leggi su ilfattoquotidiano

