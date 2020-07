Prima si specchia troppo, poi si diverte: il Milan batte il Parma e continua la corsa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Milan per continuare la sua corsa verso il quinto posto e per avvicinarsi sempre di più verso l'aritmetica qualificazione alla prossima Europa League. Il Parma, invece, per cercare di tenere ancora accese le residue speranze di raggiungere proprio i rossoneri. Così arrivano al match le due formazioni. Una sfida che, Prima dello stop, avremmo pensato sarebbe stato uno scontro diretto per l'Europa. LA VITTIMA PREFERITA - Parma evoca dolci ricordi a un giocatore in particolare del Milan:... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Prima specchia Prima si specchia troppo, poi si diverte: il Milan sconfigge il Parma e continua la sua corsa verso il 5° posto 90min Newcastle-Tottenham 1-3

La prima svolta giugne al 27° minuto con la squadra ... 2 volte, entrambe nello specchio della porta. Per il Newcastle United è stato Allan Saint-Maximin a provarci con maggiore insistenza ...

Vasco Rossi ricorda Filiberto Degani. "Sei stato il primo a credere in me"

Modena, 15 luglio 2020 - E’ morto Filiberto Degani, 79 anni, storico patron della discoteca "Snoopy" di Modena. Fu tra i primi a credere in Vasco Rossi, ai tempi giovane dj che lavorò nel suo locale.

