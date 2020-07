Piquadro: gli acquisti si fanno con i Google Glass (Di mercoledì 15 luglio 2020) Che la pandemia abbia modificato il nostro modo di vivere è ormai una certezza. A risentire degli effetti di questo cambiamento è anche il sistema moda che ha dovuto fare i conti con nuove metodologie e soluzioni comunicative. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Piquadro gli

Pambianconews

E' partita ieri la prima edizione della Milano digital fashion week che si concluderà venerdì 17 luglio. A presentare la collezione primavera estate 2021 anche Lancel, la storica maison parigina di al ...Gli occhiali digitali di Google vengono per la prima volta utilizzati durante la Digital Fashion Week di Milano dal Gruppo Piquadro, per presentare le collezioni primavera-estate in real time implemen ...