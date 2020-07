Nuova Audi A3: la regina è tornata (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ormai è ordinabile e tra poco sarà dai concessionari. Stiamo parlando della Nuova Audi A3, disponibile anche in versione Sedan, ma visto che le 3 volumi, qui da noi di volumi ne fanno pochini, parliamo della A3 per eccellenza: la Sportback. Nata nel 1996, questa compatta, elegantissima, protagonista del segmento “C”, ha venduto nel mondo più di 5 milioni di unità ed ora si presenta profondamente rinnovata, soprattutto nei contenuti. Le dimensioni restano, più o meno, le stesse: 4.340 mm, solo 3 cm in più del precedente modello e nasce sulla nuovissima piattaforma MQB, progettata buttando un occhio ad elettriche ed ibride. Anche i volumi del bagagliaio restano simili: da 380 a 1.200 litri, a sedili posteriori abbattuti. Il look è più deciso, più teso, caratterizzato da ... Leggi su iltempo

