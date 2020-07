Nocera Inferiore, si cercano sentinelle ambientali (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Il Comune di Nocera Inferiore cerca sentinelle ambientali da poter impiegare per la tutela e la salvaguardia del territorio. Si tratta di persone che, in maniera volontaria, dopo un corso di formazione della durata di 40 ore, potranno essere inserite in un progetto che mira alla vigilanza e anche all’accertamento di eventuali violazioni. Il bando può essere consultato e scaricato sul sito dell’amministrazione comunale di Nocera Inferiore. Le domande possono essere presentate entro il 17 luglio. In maniera più specifica, la Sentinella svolgerà funzioni di vigilanza, di controllo, di salvaguardia del decoro della città e di accertamento per le violazioni ... Leggi su anteprima24

