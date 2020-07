Milan inarrestabile: battuto anche il Parma. Pari Napoli, sorride la Samp (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Milan non si ferma più. La squadra di Pioli soffre contro il Parma, ma infila l'ottavo risultato utile consecutivo e ipoteca seriamente la partecipazione alla prossima Europa League. Non brilla il Napoli, che strappa un Pari faticoso sul campo del Bologna. I felsinei mantengono la top 10 grazie anche alla caduta del Cagliari che va al tappeto contro la Sampdoria. I blucerchiati mettono a segno un colpo preziosissimo in ottica salvezza.Milan-Parma - Il Milan non si ferma più. I rossoneri devono fare i conti con una partenza tutt'altro che esaltante. Il Parma trova il vantaggio sul finire del primo tempo con Kurtic, bravo a inserirsi sul passaggio di Grassi. Nella ripresa, però, gli uomini di Pioli ... Leggi su itasportpress

