Milan, ag. Kjaer: “Simon continuerà con il club dei suoi sogni” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mikkel Beck, agente del difensore del Milan Simon Kjaer ha commentato su Twitter l’avvenuto riscatto del suo assistito da parte della società rossonera: “Ora è finalmente ufficiale. Simon continuerà il suo incredibile viaggio nel club dei suoi sogni da ragazzo. Il Milan ha utilizzato l’opzione di acquisto che faceva parte dell’accordo di prestito firmato a gennaio e così Simon rimarrà per altre due stagioni nel club”. Foto: profilo Twitter Milan It’s now finally official. @simonKjaer1989 will continue his incredible journey with his boyhood dream club @acMilan @acMilan have used the buy option that was part of the ... Leggi su alfredopedulla

MILAN KJAER, AVANTI FINO AL 2022 – Per il Milan Kjaer è stato una vera e propria scoperta. Il giocatore, arrivato a gennaio dall’Atalanta, non stava convincendo a Bergamo, e ci si ricordava ...

Calciomercato Milan, Kjaer a titolo definitivo fino al 2022

