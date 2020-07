Miglior Ebook Reader da comprare nel 2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) La carta stampata regna da secoli, ma nell’era tecnologica c’è un’alternativa che si sta ritagliando sempre più spazio tra i lettori: gli Ebook Reader. In questa guida vedremo quale sarà il vostro eReader Migliore da leggi di più... Leggi su chimerarevo

Recensisco ebook reader da ormai cinque anni e consiglio Kindle e Kobo per amici e conoscenti da altrettanto tempo: se c’è una cosa che posso dirvi con sicurezza, è che la percentuale di persone che c ...

Kobo Nia ufficiale: l’ebook economico che vuole far concorrenza a Kindle

Rakuten Kobo annuncia oggi il suo nuovo ebook reader di fascia bassa, Kobo Nia, che con un prezzo di 99,99€ si propone come l’alternativa più economica della famiglia Kobo (e va ad affiancare Kobo Cla ...

