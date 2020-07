Mara Navarria torna in Friuli, la spadista sarà un”??atleta dell”??Asu (Di mercoledì 15 luglio 2020) La campionessa ha annunciato che il suo viaggio verso Tokio partirà da Udine. In futuro diventerà tecnico della sezione scherma dell’Associazione Sportiva Udinese (videoproduzioni Petrussi, a cura di Simonetta D’Este) Leggi su udine20

GibelliTiziana : RT @Federscherma: MARA NAVARRIA SCEGLIE L'AS UDINESE COME SOCIETA' D'ALLENAMENTO. 'RITORNO A CASA PER VOLARE A TOKYO' - MaraNavarria : RT @Federscherma: MARA NAVARRIA SCEGLIE L'AS UDINESE COME SOCIETA' D'ALLENAMENTO. 'RITORNO A CASA PER VOLARE A TOKYO' - giuzan : RT @Federscherma: MARA NAVARRIA SCEGLIE L'AS UDINESE COME SOCIETA' D'ALLENAMENTO. 'RITORNO A CASA PER VOLARE A TOKYO' - diariodiudine : Mara Navarria sarà un’atleta dell’Asu dalla stagione 2020/2021 - vanessaquinto7 : RT @TgrRaiFVG: Scherma: Mara Navarria ha scelto la sua nuova casa per rilanciare la sua sfida olimpica. E' quella dell'Associazione Sportiv… -