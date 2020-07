Maltempo: violento acquazzone su Palermo, automobilisti bloccati nei sottopassi allagati (Di mercoledì 15 luglio 2020) Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - violento acquazzone su Palermo, che ha provocato numerosi disagi tra gli automobilisti. In via Imera una giovane è rimasta bloccata in un sottopassaggio totalmente allagato ed è stato necessario l'intervemnto dei vigili del fuoco. sottopassi allagati anche in viale Regione Siciliana e in via Messina Marine. Decine le chiamate al centralino dei Vigili del fuoco. Leggi su iltempo

TV7Benevento : Maltempo: violento acquazzone su Palermo, automobilisti bloccati nei sottopassi allagati... - arcocielo : RT @SkyTG24: Maltempo, violento temporale a Palermo: disagi e allagamenti - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo, violento temporale a Palermo: disagi e allagamenti - SkyTG24 : Maltempo, violento temporale a Palermo: disagi e allagamenti - PrimaStampa_eu : Violento temporale nel Calatino in questi minuti, si avvicina a Caltagirone il maltempo che sta interessando il Cat… -