Lutto per Lorella Cuccarini | “Non ci posso ancora credere” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lorella Cuccarini piange la morte di Galyn Gorg, attrice e ballerina di ‘Fantastico’ scomparsa a soli 56 anni: “non ci posso ancora credere”. Lorella Cuccarini piange la morte di Galyn Gorg, attrice e ballerina di ‘Fantastico’ scomparsa a soli 56 anni nel giorno del suo compleanno. A dare l’annuncio sui social è stato il collega … L'articolo Lutto per Lorella Cuccarini “Non ci posso ancora credere” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Galyn Gorg è morta: la ballerina di “Fantastico” avrebbe compiuto proprio oggi 56 anni. La Cuccarini: «Non ci posso credere»

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta, all'età di 56 anni (che avrebbe compiuto proprio oggi) l'attrice e ballerina americana Galyn Gorg. L'artista era arrivata alla notorietà in Italia aver parte ...

