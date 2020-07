Liverani: “Futuro? Vedremo a fine stagione, inutile parlare di qualcosa che non esiste. Siamo in calo fisico” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato al termine della gara persa per 1-3 contro la Fiorentina. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa: “Abbiamo pagato molto la terza partita a livello fisico, non riusciamo a fare cambi e far respirare i calciatori. Non riusciamo a giocare in continuazione, in molti erano stanchi e purtroppo Siamo contati. Alla terza partita di fila può arrivare uno scarico fisico e mentale, e contro squadre con questa qualità lo paghi a carissimo prezzo. Vediamo cosa succede tra Torino e Genoa domani, poi ci prepariamo per lo scontro diretto. Mio futuro rimandato a fine stagione? Credo sia la cosa migliore, non c’è motivo di parlare di qualcosa che non esiste. Il miracolo sportivo è ... Leggi su alfredopedulla

Fiorentinanews : Iachini sfida ancora il futuro della Fiorentina: Liverani può essere il suo successore? - CentotrentunoC : #CagliariLecce Non è passato inosservato il colloquio a fine partita tra #Liverani e il DS Marcello #Carli: l'attua… - paocame79 : Liverani in conferenza stampa: 'Il futuro non è la priorità per me, la mia priorità è lottare per la salvezza fino… - infoitsport : Futuro giallorosso per Liverani? Sfuma un'altra panchina - MdEroi : @Fantacalciology Il futuro del calcio è #Liverani. Fidatevi. -