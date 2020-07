Kroos-Juve, Paganini: “I bianconeri stanno provando a convincerlo” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato l’indiscrezione giunta dalla Spagna sull’interesse della Juventus per Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid e della nazionale tedesca. Ebbene stamani sono arrivati nuovi aggiornamenti. A riportarli è il noto esperto di mercato della Rai Paolo Paganini tramite il proprio profilo Twitter. Ecco quanto dichiarato: “Sul far della notte … L'articolo Kroos-Juve, Paganini: “I bianconeri stanno provando a convincerlo” Leggi su dailynews24

La Juventus punta a rivoluzionare il centrocampo. Dopo Arthur, occhio a Jorginho e a un nome top. A quanto pare un candidato non entusiasma però Maurizio Sarri La Juventus non ha intenzione di fermars ...

