Incendio in centro riciclo carta, le fiamme domate da diverse squadre dei Vigili del fuoco (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'Aquila - Un violento Incendio è divampato poco prima della mezzanotte in un impianto di raccolta e trattamento di rifiuti cartacei nel nucleo industriale di Avezzano. L’Incendio, le cui cause sono al momento ignote e in corso di accertamenti, ha interessato il capannone che ospitava gli impianti, il cortile esterno e altre attività adiacenti. Presenti in forza Vigili del fuoco con le squadre di Avezzano, della sede centrale di L’Aquila e dei Comandi limitrofi di Teramo, Chieti e Rieti con un dispositivo complessivo di cinquanta uomini e venti automezzi. Ancora in corso le attività di contenimento e bonifica dell’Incendio cui seguiranno quelle di messa in sicurezza dell’intera area, è stato richiesto l'intervento di ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Avezzano – Vasto incendio nella zona sud di Avezzano. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Avezzano che stanno cercando di domare le fiamme altissime. Presenti anche carabinieri, polizia ...

