Il tradimento: addebito e risarcimento del danno. Come non finire "cornuti e mazziati" (Di mercoledì 15 luglio 2020) C'è chi pensa che non esista il traditore, il tradito, il giusto e l'empio. Che esista solo l'amore finché dura. Su un aspetto, però, concordiamo tutti: quando c'è un tradimento il rapporto tra due persone, e più che mai tra coniugi, è compromesso e anche quando si tenta di “rammentare” la relazione il segno rimane indelebile. Nel matrimonio, la fedeltà è un dovere e, quindi, il tradimento assume rilevanza in sede di separazione. Infatti, la legge prevede espressamente che al coniuge fedifrago possa essere addebitata la separazione quando la relazione extraconiugale rappresenta proprio ciò che ha causato la fine del matrimonio. Dunque, non vi sarà addebito quando la relazione clandestina sarà, al più, l'effetto di un rapporto ... Leggi su liberoquotidiano

laleggepertutti : #Matrimonio finito: c'è #Addebito per #Tradimento? - - CarmiEsposito : RT @ilSalvagenteit: Un lettore acquista un telefono di @WindTreOfficial e si ritrova un addebito che non ha mai autorizzato. Inutile andare… -

Ultime Notizie dalla rete : tradimento addebito Matrimonio finito: c'è addebito per tradimento? La Legge per Tutti Il tradimento: addebito e risarcimento del danno. Come non finire "cornuti e mazziati"

C’è chi pensa che non esista il traditore, il tradito, il giusto e l’empio. Che esista solo l’amore finché dura. Su un aspetto, però, concordiamo tutti: quando c’è un tradimento il rapporto tra due pe ...

Venezia, come scoprire il tradimento coniugale

Il matrimonio è una scelta consapevole di due persone che decidono di passare il resto della propria vita insieme basando la propria esistenza condivisa sul concetto di rispetto e responsabilità. Tutt ...

C’è chi pensa che non esista il traditore, il tradito, il giusto e l’empio. Che esista solo l’amore finché dura. Su un aspetto, però, concordiamo tutti: quando c’è un tradimento il rapporto tra due pe ...Il matrimonio è una scelta consapevole di due persone che decidono di passare il resto della propria vita insieme basando la propria esistenza condivisa sul concetto di rispetto e responsabilità. Tutt ...