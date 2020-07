Harry chiama di nascosto la cognata Kate: verso l'addio a Meghan Markle? (Di mercoledì 15 luglio 2020) La rottura potrebbe essere vicina in casa Sussex: secondo i tabloid britannici, il principe Harry sente sempre di più la nostalgia di casa, non sarebbe affatto felice a Los Angeles e per trovare una soluzione ai suoi problemi, avrebbe anche chiamato - di nascosto - la cognata Kate Middleton. Gli manca la sua famiglia e ha paura di non esserci quando la nonna, la regina Elisabetta - alla quale è molto affezionato - morirà. Ma la moglie Meghan non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Paese nel quale si sente perfettamente a suo agio. Secondo il The Sun, il duca sarebbe “passato dal sentirsi eccitato per il trasferimento in California al sentirsi segretamente torturato”. Negli States è Meghan Markle a ... Leggi su huffingtonpost

