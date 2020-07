«Gli studenti dovranno misurarsi la febbre a casa» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Chiamiamolo ‘atto di fiducia’. In attesa della riapertura delle scuole di settembre, sono state definite nelle scorse settimane le linee guida per il ritorno in classe per milioni di studenti. Smentita l’ipotesi del plexiglas tra i banchi – si trattava di un pourparler mai ufficiale -, si pensa a come suddividere i ragazzi per evitare aule stracolme non in grado di ottemperare agli obblighi di distanziamento sociale. Ora Lucia Azzolina ha spiegato che la misurazione febbre sugli alunni non sarà effettuata all’ingresso negli istituti. LEGGI ANCHE > Arcuri-bis nel dl semplificazioni: sarà anche commissario per la ripartenza delle scuole in sicurezza «Il Comitato tecnico-scientifico del ministero della Salute ci ha messo nero su bianco che la misurazione della temperatura verrà fatta a ... Leggi su giornalettismo

