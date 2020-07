Francesco Totti in posa da ‘sirenetto’ scrive una frase poetica. Vieri, Ventola e Bombardini lo pigliano in giro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Francesco Totti in vacanza a Capri con la famiglia ha postato una foto posata: in barca, vista faraglioni, didascalia poetica. “La vita è lunga se hai la capacità di vedere lontano“. In grande forma fisica, l’ex calciatore sembra proprio un sirenetto e tanti sono i commenti dei fan, dal “sei bellissimo” al “grande Franceeee”. Ma ci sono alcuni ex colleghi che hanno fatto un po’ di ironia, a cominciare da Nicola Ventola che ha commentato “Chi te l’ha scritta Frà?” con tante emoticon che ridono a crepapelle. Davide Bombardini rincara: “Pure poeta aooooo”, e ancora Bobo Vieri che ha messo semplicemente la faccina dell’omino che ride. Questo commento, impossibile ... Leggi su ilfattoquotidiano

OfficialASRoma : ?? Oltre all'esordio del 28 marzo 1993, in casa del Brescia nel 2002 è arrivata anche la prima tripletta di Francesc… - Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? Le parate di #Toldo e il 'cucchiaio' di #Totti ?? ?? Gli #highlights di #Olanda ???? vs… - FQMagazineit : Francesco Totti in posa da ‘sirenetto’ scrive una frase poetica. Vieri, Ventola e Bombardini lo pigliano in giro - clikservernet : Francesco Totti in posa da ‘sirenetto’ scrive una frase poetica. Vieri, Ventola e Bombardini lo pigliano in giro - Noovyis : (Francesco Totti in posa da ‘sirenetto’ scrive una frase poetica. Vieri, Ventola e Bombardini lo pigliano in giro)… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti Francesco Totti in posa da ‘sirenetto’ scrive una frase poetica Il Fatto Quotidiano Ilary Blasi | Relax e baci appassionati con Totti a Capri – FOTO

Ilary Blasi in vacanza tra Capri ed Ischia con Francesco Totti, la coppia si è concessa qualche giorno in tranquillità senza figli. Romanticismo, tenerezze e tante risate. Ilary Blasi incanta fra Capr ...

Ilary Blasi usa Photoshop? Qualcosa non torna in quella foto

Ilary Blasi usa Photoshop per modificare le proprie immagini sui social network? L’accusa alla showgirl e conduttrice arriva dopo una foto “sospetta”. Ilary Blasi finisce sotto la lente di ingrandimen ...

Ilary Blasi in vacanza tra Capri ed Ischia con Francesco Totti, la coppia si è concessa qualche giorno in tranquillità senza figli. Romanticismo, tenerezze e tante risate. Ilary Blasi incanta fra Capr ...Ilary Blasi usa Photoshop per modificare le proprie immagini sui social network? L’accusa alla showgirl e conduttrice arriva dopo una foto “sospetta”. Ilary Blasi finisce sotto la lente di ingrandimen ...