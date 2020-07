F1, GP Ungheria 2020: programma conferenza piloti di giovedì 16 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Terza race week di fila per la Formula 1 che in questo fine settimana si sposta all’Hungaroring di Budapest. Al Gran Premio d’Ungheria è tutto pronto per l’attività in pista ma prima di accendere i motori giovedì 16 luglio andrà in scena la consueta giornata dedicata ai media. La conferenza stampa pre GP Ungheria comincerà alle ore 14:00 e proseguirà fino alle 17:20 con uno spazio che varia dai 10 ai 20 minuti per ciascun team, da Latifi-Russell della Williams a Bottas-Hamilton della Mercedes. La conferenza piloti del GP d’Ungheria verrà mandata in onda a spezzoni da Sky Sport 24 (in diretta) e dal canale 207 Sky Sport F1, visibile in streaming attraverso le piattaforme Now Tv e Sky Go per gli ... Leggi su sportface

