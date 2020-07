Entra in casa mentre le studentesse dormono: ladro messo in fuga da due ventenni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si è intrufolato in casa mentre le ragazze dormivano. Una delle inquiline si è svegliata e vedendolo, ha dato l'allarme. Era la notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Un tunisino senza fissa ... Leggi su trevisotoday

Ultime Notizie dalla rete : Entra casa Entra in casa mentre le studentesse dormono: ladro messo in fuga da due ventenni TrevisoToday Cinquantenne molesta l'ex moglie con 450 telefonate al giorno: arrestato

È a questo punto che ha chiamato la polizia Quando il personale delle volanti è entrato in casa della donna rispondendo alla sua richiesta di aiuto e ha iniziato ad ascoltare il suo racconto, il suo ...

Lecce-Fiorentina 1-3: accorcia Shakhov / DIRETTA

Lecce, 15 luglio 2020 - Qualche sorpresa nella formazione della Fiorentina che affronta il Lecce in una partita molto importante per la classifica di entrambe. Tra i viola, infatti, c'è il forfait del ...

