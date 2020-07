Dopo Mandzukic rescinde un altro giocatore accostato alla Strega (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Le indiscrezioni sembrano condurre con decisione verso Gervinho del Parma e Glik del Monaco, vanno però colti tutti i segnali che arrivano dal calciomercato. L’ultimo, ad esempio, racconta della rescissione del contratto tra il Borussia Dortmund e André Schürrle. Il tedesco è stato accostato a più riprese al Benevento e, come Mario Mandzukic, potrà adesso scegliere liberamente il proprio destino. Schürrle è reduce dall’esperienza in prestito allo Spartak Moosca, con il club russo che ha deciso di non riscattarlo, rispedendolo di fatto in Germania. Inizialmente si parlava di una richiesta del Dortmund intorno ai 2 milioni per il cartellino del 29enne, mentre oggi è arrivata la notizia della risoluzione di un contratto originariamente ... Leggi su anteprima24

