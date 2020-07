DIRETTA STREAMING – Sampdoria – Cagliari – Risultato LIVE, Gol e Highlights (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sfida di metà classifica quella tra Sampdoria e Cagliari che andranno ad affrontarsi sul terreno dello stadio Ferraris di Genova in un incontro valido per la Serie A 2019/20. Il match avrà inizio mercoledì 15 luglio alle ore 19.30. Come stanno le squadre Sampdoria che con 3 vittorie nelle ultime 5 partite si è “tirata fuori” dalla zona “calda”, che adesso dista 6 punti dai doriani: l’ultima vittoria contro l’Udinese ha convinto abbastanza da portare tranquillità nell’ambiente blucerchiato: ora sarà necessario non “abbassare la guardia” fino al termine del campionato. Cagliari che dopo un ottimo “ritorno in campo” ha avuto di nuovo un periodo non particolarmente florido, sopratutto dal punto di ... Leggi su giornal

Mov5Stelle : #RipartelItalia arriva in #Sicilia! Appuntamento alle 20:30, in diretta streaming sui nostri canali social. Vi aspe… - la_Biennale : Oggi, alle 14:30, il Presidente Roberto Cicutto e tutti i Direttori dei sei Settori Artistici della Biennale presen… - SapienzaFM : Diretta streaming: Lauree in Medicina e Chirurgia - Seduta del 16 Luglio 2020 - Roma - ideaingegneria : Pillole d’ambiente #13: ospite Francesco Carrer, responsabile nazionale progetto CAI scuola (16 Luglio ore 21 diret… - corra_davide : Dove vedere #SampdoriaCagliari in diretta tv e streaming #Sky -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA STREAMING Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming Goal.com F1, GP Ungheria 2020: calendario, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Il Mondiale di F1 2020 si sposta in Ungheria per il terzo round: il GP d’Ungheria. Saranno 70 le tornate previste all’Hungaroring, pista che sorge a pochi chilometri da Budapest. Il tortuoso tracciato ...

Bologna-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Questa sera alle 19.30 il Bologna ospiterà il Napoli per la 33ª giornata di Serie A. Partita senza molto in palio se non i tre punti, visto che la squadra di Gattuso ha già raggiunto l'Europa League a ...

Il Mondiale di F1 2020 si sposta in Ungheria per il terzo round: il GP d’Ungheria. Saranno 70 le tornate previste all’Hungaroring, pista che sorge a pochi chilometri da Budapest. Il tortuoso tracciato ...Questa sera alle 19.30 il Bologna ospiterà il Napoli per la 33ª giornata di Serie A. Partita senza molto in palio se non i tre punti, visto che la squadra di Gattuso ha già raggiunto l'Europa League a ...