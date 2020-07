Consiglio europeo, l’informativa di Conte in Aula prima del vertice di venerdì: la diretta (Di mercoledì 15 luglio 2020) Informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo in programma venerdì 17 luglio. Alle 9 l’intervento del capo dell’esecutivo alla Camera; nel pomeriggio, alle 15, toccherà al Senato. L'articolo Consiglio europeo, l’informativa di Conte in Aula prima del vertice di venerdì: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

M5S_Europa : Mentre #Salvini è al #Papeete tra selfie e bagni in piscina, #Conte è al lavoro per mettere in sicurezza il futuro… - Palazzo_Chigi : Nella giornata di domani, mercoledì 15 luglio, il Presidente @GiuseppeConteIT sarà alla Camera (ore 9) e al Senato… - SenatoStampa : ??Mercoledì 15 luglio in Aula???? - MPenikas : FQ: Consiglio europeo, l’informativa di Conte in Aula prima del vertice di venerdì: la diretta… - notizieoggi24 : Conte: 'Il Consiglio europeo sia pronto all'appuntamento con la storia' #Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio europeo Consiglio europeo, comunicazioni del Presidente Conte in Parlamento Governo Prove di cambiamento per il Pd, l’ampia coalizione con Baretta per Venezia

La scritta “Baretta sindaco” sullo sfondo verde del simbolo del Pd ufficializza martedì, 14 luglio, il candidato sindaco alle comunali del partito più importante della coalizione di centrosinistra con ...

Atlantia si impegna a cedere controllo Aspi a Cdp, governo avvia iter per accordo

ROMA, 15 luglio (Reuters) - Atlantia e Autostrade per l’Italia (Aspi) si sono impegnate a garantire il passaggio del controllo di Autostrade a Cassa Depositi e Prestiti, dice un comunicato al termine ...

La scritta “Baretta sindaco” sullo sfondo verde del simbolo del Pd ufficializza martedì, 14 luglio, il candidato sindaco alle comunali del partito più importante della coalizione di centrosinistra con ...ROMA, 15 luglio (Reuters) - Atlantia e Autostrade per l’Italia (Aspi) si sono impegnate a garantire il passaggio del controllo di Autostrade a Cassa Depositi e Prestiti, dice un comunicato al termine ...