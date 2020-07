Ceccarini: "Under nome giusto per il Napoli, ma molto dipenderà dalla cessione di Milik" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sulla situazione in casa azzurra: "Under? Può essere un nome giusto, ma molto ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Ceccarini: 'Under nome giusto per il Napoli, ma molto dipenderà dalla cessione di Milik' - sscalcionapoli1 : Ceccarini: “Il Napoli vuole chiudere presto per Osimhen, se Milik andrà alla Juve con Bernardeschi nell’affare, l’i… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Il Napoli vuole chiudere presto per Osimhen, se Milik andrà alla Juve con Bernardeschi nell'affar… - NCN_it : CECCARINI: “UNDER NOME GIUSTO E PROFILO VALIDO, MA MOLTO DIPENDE DA MILIK” #Ceccarini #Under #Milik #Roma #Napoli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Ceccarini: 'Il Napoli vuole chiudere presto per Osimhen, se Milik andrà alla Juve con Bernardeschi nell'affar… -