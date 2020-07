Catalfo: riforma ammortizzatori sociali al più presto (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – riformare il sistema degli ammortizzatori sociali “nel più breve tempo possibile”. È l’obiettivo posto dalla Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso del question time alla Camera oggi. “E’ necessario creare un sistema di sostegno al reddito in costanza di rapporto che sia universale”, cioè “in grado di inserire in un meccanismo assicurativo tutte le imprese e i lavoratori, ma che permetta di valorizzare differenze e specificità di aziende e settori produttivi”. La pandemia – ha sottolineato Catalfo – “ha evidenziato chiaramente i limiti e le fragilità dell’attuale sistema degli ammortizzatori. La mia intenzione è di giungere in tempi rapidi a un ... Leggi su quifinanza

