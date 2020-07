Cammarano (M5S): “L’ospedale di Polla non merita di essere depotenziato” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPolla (Sa) – La grave carenza di personale medico all’ospedale “Luigi Curto” di Polla è oggetto, per l’ennesima volta, di denunce a mezzo stampa. Pochi giorni ancora ed il reparto di Neurologia perderà un altro medico, mettendo a rischio la funzionalità del reparto. C’è il concreto rischio di una emergenza sanitaria che potrebbe determinarsi a breve presso il reparto di Neurologia. A rischio ci sono i servizi di cura e assistenza per l’utenza. Il nosocomio serve un’ampia platea di utenti provenienti dai tanti comuni limitrofi e nonostante questo sta vivendo un progressivo depauperamento. “L’ospedale di Polla non merita di essere depotenziato e svilito credo che occorra, invece, ... Leggi su anteprima24

